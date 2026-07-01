Erice, scontro Aiello-sindaca: “Esposto all’ANAC sul piano parcheggi”

Nuovo scontro politico a Erice tra la vicepresidente del Consiglio comunale, Assunta Aiello, e la sindaca Daniela Toscano. In una nota, Aiello accusa il primo cittadino di aver oltrepassato i limiti del confronto istituzionale, contestando le parole rivoltele durante il dibattito politico. “C’è un limite oltre il quale il dibattito istituzionale diventa squallida aggressione verbale – afferma Aiello –. Un limite tristemente superato, ancora una volta, dalla sindaca Daniela Toscano che, pur di sviare l’attenzione dai ciclici fallimenti della sua amministrazione, preferisce adottare la misera politica dell’insulto personale”. La vicepresidente del Consiglio comunale definisce “inaccettabile” l’essere stata indicata come un “parassita politico”, sostenendo che simili espressioni non siano compatibili con il ruolo istituzionale ricoperto da un sindaco. Secondo Aiello, la vicenda rappresenterebbe il segnale delle difficoltà attraversate dall’attuale maggioranza, richiamando anche la recente sua fuoriuscita dalla coalizione e delle consigliere Sofia Mazzeo e Maria Grazia Passalacqua.

Nel mirino dell’esponente dell’opposizione finisce anche il nuovo piano della sosta a pagamento, che prevede l’istituzione di 628 stalli blu tra Casa Santa e l’area dell’ospedale. Una scelta che Aiello definisce priva di una reale programmazione e finalizzata esclusivamente a gravare economicamente sui cittadini. Per questo motivo, annuncia che il contratto stipulato con Progetto Eos sarà trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso un esposto dettagliato. Aiello ricorda inoltre che, in passato, la gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Erice sarebbe già stata oggetto di attenzione da parte dell’ANAC con due distinti provvedimenti. “Ai cittadini ericini – conclude – promettiamo che non ci faremo intimidire dagli insulti: continueremo a rispondere esclusivamente con le carte, i fatti e la legalità”.