Marsala: la sindaca al Canile ringrazia le associazioni che hanno salvato i cani dall’incendio Sarco

La sindaca Andreana Patti ha incontrato al Canile comunale le Associazioni che – a seguito dell’incendio divampato nella vicina Sarco – si sono prontamente attivate per il trasferimento dei cani. “Oggi, oltre al mio ringraziamento a nome della Città di Marsala, è anche un momento di confronto su come migliorare la struttura e assicurare un servizio più efficiente. La vostra disponibilità nel corso dell’emergenza causata dal rogo nella vicina Azienda Sarco è stata encomiabile. Si è vista la passione e l’impegno che mettete nel vostro lavoro. Questo canile vive grazie a persone sensibili come voi ed è insieme a voi che questa Amministrazione vuole avviare un percorso per migliorare la cura degli animali che ospitiamo”, ha affermato.

A Rosa Errera (Associazione Randagi del Sud), Manuela Canale (Enpa), Natalia De Vita (Associazione La Lega del Cane) e Gloria Genna (OIPA), la sindaca Patti ha rivolto un plauso e consegnato il gagliardetto istituzionale, menzionando anche la Dog Land Park che ha accolto alcuni cani nella struttura di c.da Colombaia Lasagna. Presenti l’assessore Daniele Nuccio, il dirigente Pier Benedetto Mezzapelle e la funzionaria Silvia Catalano, la sindaca Patti – guidata dai volontari – ha poi visitato le aree destinate agli animali, cogliendo criticità e dando suggerimenti per migliorare la struttura, a cominciare dalla sistemazione della strada di accesso al canile. “Tra gli obiettivi, ha concluso la sindaca Andreana Patti, c’è anche quello di rendere accogliente la struttura affinchè possa essere un luogo di visita per famiglie e bambini, incentivando così le adozioni”.