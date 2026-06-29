Puliamo lo Stagnone 2026, volontari in campo per restituire decoro alla Riserva

Nuova giornata all’insegna dell’ambiente e della tutela del territorio con “Puliamo lo Stagnone 2026”, la campagna dedicata alla rimozione dei rifiuti lungo il litorale della Riserva dello Stagnone. L’iniziativa, promossa dal Comitato Insieme per lo Stagnone, ha visto i volontari impegnati nella bonifica di un tratto di costa, dove sono stati raccolti rifiuti di ogni genere. Tra il materiale rinvenuto figurano soprattutto plastica, vetro, numerose bottiglie di bibite e contenitori di prodotti per la pulizia della casa, particolarmente pericolosi per l’ambiente a causa delle sostanze inquinanti che possono rilasciare.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di preservare uno degli ecosistemi più preziosi del territorio, promuovendo comportamenti rispettosi dell’ambiente e contrastando il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Alla giornata ecologica ha preso parte anche il consigliere comunale rieletto Gabriele Di Pietra, che ha voluto affiancare i volontari nelle operazioni di pulizia, contribuendo concretamente alla salvaguardia della Riserva dello Stagnone.

ph. di Passion Photo events