Parco Lilibeo, estate di eventi a Santa Maria della Grotta e al Museo. VIDEO

È stato presentato venerdì mattina il ricco calendario di iniziative che accompagnerà il pubblico al Parco Archeologico Regionale di Lilibeo-Marsala da luglio fino a dicembre 2026. Un programma – presentato dalla direttrice Anna Occhipinti, Marco Correra, presidente di ArcheOfficina (cooperativa che gestisce i siti urbani esterni al Parco) e dall’archeologa Maria Grazia Griffo – che punta a valorizzare il patrimonio storico e archeologico della città attraverso un fitto calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, all’editoria, alle arti performative e alla divulgazione scientifica. Gli eventi interesseranno i principali spazi del Parco, dalle sale museali al Giardino Storico, passando per la Plateia Aelia, fino alla suggestiva chiesa di Santa Maria della Grotta, luogo simbolo della nuova stagione culturale grazie alla prima edizione marsalese del festival Art&Ground – Musica, Arte e Archeologia, realizzato in collaborazione con ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica.

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Il programma

La rassegna rappresenta una delle principali novità del cartellone 2026 e porterà a Marsala un format già apprezzato a Palermo. Quattro gli appuntamenti in programma nella chiesa semi-ipogea di Santa Maria della Grotta, dove ogni serata sarà preceduta da una visita guidata e si concluderà con un concerto o una performance artistica. Si partirà il 4 luglio con Alfredo Giammanco e il suo progetto di musica elettronica Electrodrone, seguito il 18 luglio dal cantautore Sergio Beercock con Gotico Mediterraneo, un concerto-racconto realizzato in collaborazione con Babel. Il 22 agosto sarà la volta di Alessandro Panicola con Pura Bossa Nova, mentre il 5 settembre chiuderà la rassegna il Transduction Project Ensemble, diretto da Benedetto Basile, in collaborazione con Curva Minore.

Mostra interattiva e Lilibeo Sacra

Accanto alla musica, il Parco dedicherà ampio spazio anche alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Tra le iniziative annunciate figurano una mostra virtuale dedicata a un relitto preistorico rinvenuto nelle acque della Croazia, incontri scientifici sulla digitalizzazione del patrimonio culturale e la mostra “Da Lilybaeum a Marsa’ Ali'”, ospitata nella chiesa di San Giovanni al Boeo. Il calendario prenderà il via il 3 luglio con il percorso esperienziale “Lilibeo Sacra tra cielo e mare”, tra installazioni artistiche, musica e narrazione. Dal 16 al 19 luglio spazio al festival “Ekklesia”, che animerà il Parco con spettacoli teatrali, concerti e laboratori culturali.

Eventi tra settembre e ottobre

La programmazione proseguirà dopo l’estate con lo spettacolo dei pupi di Salvatore Inguì, previsto il 6 settembre, seguito il 17 settembre dal concerto “Verdi in un’ora” del Conservatorio “Antonio Scontrino”. Il 18 e 19 settembre il Giardino Storico ospiterà “Il mare colore dei libri”, iniziativa promossa da Navarra Editore che unirà letteratura e musica. Gli ultimi appuntamenti dell’anno saranno l’11 ottobre con l’esibizione della Libera Orchestra Popolare “I ragazzi di Sappusi” e il tradizionale Gran Concerto di Natale del Conservatorio “Scontrino”, in programma il 15 dicembre nella Sala Jole Bovio Marconi. Con il cartellone 2026 il Parco Archeologico di Lilibeo conferma la volontà di trasformarsi in un luogo sempre più vivo e aperto alla città, capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico con una proposta culturale ampia e multidisciplinare, offrendo a cittadini e visitatori un percorso che intreccia memoria, arte contemporanea e spettacolo.