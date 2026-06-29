Marsala: in corso la costituzione dei gruppi, poi toccherà alle commissioni. Cresce l’attesa per i nuovi assessori

Archiviato il rito dell’insediamento del Consiglio comunale, con l’elezione dell’ufficio di presidenza, si attendono adesso i successivi passaggi che nel giro di qualche giorno dovrebbero portare il massimo consesso civico marsalese ad operare nella pienezza delle sue funzioni.

La prima tappa, in tal senso, porta alla costituzione dei gruppi consiliari. Il primo a costituirsi è stato il più numeroso, quello di Si muove la città, che ha anche annunciato il capogruppo (Lillo Gesone) e la vicecapogruppo (Federica Meo). Verosimilmente, nelle prossime ore si costituiranno anche i gruppi del Partito Democratico e Compatti per Marsala. Più incerta la situazione per quanto riguarda le altre due liste della coalizione di Andreana Patti, tenendo conto che occorrono almeno due consiglieri comunali per costituire un gruppo. Com’è noto, ProgettiAmo Marsala è chiamato a fare i conti con la decisione di Eleonora Milazzo di prendere le distanze dal movimento civico con cui è stata eletta e che, allo stato attuale, finirebbe nel gruppo misto. Al momento, ProgettiAmo Marsala resterebbe rappresentato soltanto da Piergiorgio Giacalone che, in mancanza di novità, confluirebbe anche lui nel gruppo misto. Una dinamica simile si è registrata nel gruppo Marsala Civica, che non può più contare sulla presenza di Rino Passalacqua. Sia l’ex assessore della Giunta Di Girolamo, sia Michele Gandolfo (unico rappresentante rimasto della lista Marsala Civica) potrebbe sistemarsi temporaneamente nel gruppo misto, in attesa di nuove evoluzioni politiche.

Sul fronte delle forze di minoranza, sembra definitivamente tramontata l’ipotesi di un unico maxigruppo di opposizione, che qualcuno aveva ventilato dopo le amministrative. Il gruppo più numeroso sarà quello di Liberi, con Massimo Grillo, Giampaolo Abrignani e Flavia Sammartano. Fratelli d’Italia si presenterà con Francesco Carini e Lele Pugliese. Il gruppo dell’Udc potrà contare sul candidato più votato alle ultime amministrative (Gaspare Di Girolamo) e su un uomo di esperienza come Pino Ferrantelli. Infine, Forza Italia e la Lega avranno un solo rappresentante in Consiglio (rispettivamente Enzo Sturiano e Duilio Piccione) e anche loro, in mancanza di novità, dovrebbero andare nel gruppo misto.

Ufficializzata la formazione dei gruppi consiliari di maggioranza e opposizione, l’ufficio di presidenza guidato dal neo presidente Giovanni Maniscalco potrà fissare la convocazione della prossima seduta consiliare, che sarà dedicata alla costituzione delle commissioni consiliari. Le stesse, poi, eleggeranno al loro interno i presidenti e i vicepresidenti. Per quanto riguarda la commissione di accesso agli atti, sarà sicuramente guidata da un rappresentante della minoranza, come da prassi consolidata.

Nel frattempo, potrebbe muoversi qualcosa anche sul fronte della Giunta comunale, che resta composta da quattro assessori (Anna Caliò, Enrico La Sala, Daniele Nuccio e Salvatore Vullo). Rimangono tre caselle da riempire per arrivare al plenum e alla successiva assegnazione delle deleghe. I rumors delle ultime ore danno in rialzo le chance di Oreste Alagna e Piergiorgio Giacalone, mentre il terzo nome dovrebbe essere quello di una donna vicina al gruppo di Marsala Civica.