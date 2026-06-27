Usura psico-fisica per quattro medici dell’ospedale di Marsala, condannata l’Asp

L’Asp di Trapani è stata condannata a risarcire quattro medici dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. La giudice del lavoro del Tribunale di Marsala, Cinzia Immordino ha disposto il risarcimento a beneficio di quattro medici del reparto di pediatria, neonatologia e nido del nosocomio lilibetano, per danno da usura psico-fisica.

Alla base dell’istanza presentata dai medici, rappresentati dall’avvocato Fabio Agate, l’esiguità del personale nel reparto e il conseguente stress lavorativo provocato dai turni di lavoro a cui sarebbero stati sottoposti dalla direzione ospedaliera senza potere usufruire dei riposi spettanti. Ciò ha comportato l’accumulazione di numerose settimane di ferie arretrate e mai godute, secondo un’organizzazione lavorativa che non avrebbe rappresentato un’eccezione, ma l’effetto di un’impostazione sistematica, “a sforamento del limite contrattuale”.