L’insediamento del nuovo Consiglio comunale ha consegnato anche un rinnovato Ufficio di Presidenza. I pronostici sono stati rispettati, soprattutto dalla maggioranza che nei giorni scorsi aveva ‘partorito’ il nome di Giovanni Maniscalco come guida ‘super partes’ dell’Assise Civica. Maniscalco è risultato il più eletto della lista “Sì muove la città”, espressione della sindaca Andreana Patti, ed è stato eletto con 15 voti, la maggioranza necessaria. Seconda invece Linda Licari con 9 voti che, un pò a sorpresa, è stata votata dall’opposizione (9 voti). Il vice presidente sarà Piero Cavasino che viene scelto dall’Aula all’unanimità (23 voti su 24) e con voto palese l’Aula decide che il terzo componente sarà Flavia Sammartano, esponente scelta dalla minoranza. “Sono stato chiamato in questo ruolo, io non sarò il Presidente della maggioranza ma di tutti e 23 i miei colleghi, che avranno pari dignità e ruolo. Mi aspetto che sia un Consiglio competente, che possa lavorare bene e servire la città. La maggioranza? Credo che ci siano le condizioni per rimanere coesa”. Flavia Sammartano si dice sorpresa del nuovo ruolo: “Non mi aspettavo di essere accolta da tutti, anche dalla maggioranza, molti hanno avuto modo di conoscermi altri non mi conoscono ma metto in campo la mia professionalità e mi sono già spesa per la città. Adesso lo farò nel nuovo ruolo”.

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