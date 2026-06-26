Marsala, i residenti di San Silvestro: “Strada piena di rifiuti, buche e senza illuminazione”

Cresce il malcontento tra i residenti della contrada marsalese di San Silvestro per le condizioni in cui versa la strada che attraversa la zona. A denunciare la situazione sono gli stessi abitanti, costretti a convivere quotidianamente con l’abbandono di rifiuti, il degrado e le numerose criticità legate alla sicurezza della viabilità. A far scattare l’ennesima segnalazione è stato il ritrovamento dei resti di un sacco di spazzatura abbandonato lungo la carreggiata. “Questo è quello che resta da un sacco buttato tre giorni fa. Tutta la strada è così”, racconta una residente, evidenziando come il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sia ormai una costante. Secondo gli abitanti della zona, la situazione è aggravata dal continuo passaggio di mezzi pesanti e camion che rendono difficili anche le operazioni di pulizia spontanea effettuate dai cittadini. “Non vado oltre perché passano troppe macchine e camion”, spiega un residente, sottolineando i rischi legati alla circolazione lungo l’arteria.

Tra le maggiori criticità segnalate vi sono anche le condizioni del manto stradale e la carenza di servizi essenziali. “La mia casa è in contrada San Silvestro 308/T, cerco di pulire, ma è veramente impossibile“, afferma un abitante, che denuncia il senso di impotenza di fronte al degrado crescente. Le lamentele riguardano inoltre la presenza di numerose buche, l’assenza di illuminazione pubblica e la mancanza di adeguata segnaletica stradale. “La strada è piena di buche, senza illuminazione e senza segnaletica”, denunciano i residenti, chiedendo un intervento urgente da parte degli enti competenti. I cittadini auspicano che le segnalazioni possano tradursi in azioni concrete per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro lungo una strada che rappresenta un collegamento importante per la zona e che, secondo chi vi abita, non può più essere lasciata in queste condizioni.