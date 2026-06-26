Marsala, i liberaldemocratici a sostegno della consigliera Eleonora Milazzo

Il Partito Liberaldemocratico della Sicilia esprime totale e convinta condivisione rispetto alla scelta della propria consigliera comunale, Eleonora Milazzo, di concludere l’esperienza all’interno della lista “Progettiamo Marsala”. “E’ quanto si afferma in una nota diffusa a mezzo stampa dal partito.

“Comunichiamo ufficialmente la fine di ogni alleanza e collaborazione politica con la sigla ‘Progettiamo Marsala’, ritenendo definitivamente esaurito quel percorso comune”.

I motivi della interruzione della collaborazione

“Questa decisione nasce dalla necessità di fare chiarezza nel quadro politico locale, rifiutando ambiguità e garantendo ai cittadini una linea d’azione autonoma, coerente e fedele ai valori dell’area liberaldemocratica e riformista”.

Il Partito Liberaldemocratico ribadisce il pieno e continuo sostegno alla Sindaca Andreana Patti e alla sua giunta. La lealtà al progetto amministrativo originario, siglato con gli elettori per il rilancio di Marsala, non è in discussione.

“Sosteniamo fermamente la scelta di Eleonora Milazzo e chiudiamo oggi ogni legame politico con ‘Progettiamo Marsala – dichiarano i vertici del Partito Liberaldemocratico – È un atto di trasparenza dovuto alla città. Il nostro posizionamento all’interno della maggioranza non cambia, anzi si rafforza: liberati da vecchi schemi di coalizione elettorale, continueremo a sostenere la Sindaca focalizzandoci esclusivamente sui temi concreti: sviluppo economico, infrastrutture, efficienza amministrativa e welfare”. ieri con una noita stampa la consigliera Eleonora Milazzo aveva esposto i motivi che l’hanno portata alla decisione di allontanarsi dal movimento politico ProgettiAmo Marsala.



Salvo Liuzzo Segretario regionale Gianfranco Valenti vice segretario regionale