Bocce: l’Edera Bambina brilla al Memorial “Vito Genna”

Si è conclusa domenica 21 giugno la gara individuale regionale “Memorial Vito Genna” organizzata dalla Società bocciofila Edera Bambina. La gara ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti provenienti da tutto il territorio regionale e parte del territorio nazionale. Per la partecipazione di atleti illustri la gara è stata di alto livello tecnico ed in particolare nelle fasi finali per la presenza di Vito D’Antoni, Maurizio Miloro, Stefano Bonfiglio e Giorgio Dessolis e che ha visto alla fine, con grande merito, proprio la vittoria dell’atleta marsalese D’Antoni. Da menzionare l’ottimo piazzamento degli altri atleti marsalesi Bonanno, Laudicina e Gambina. “Continua il momento magico dell’Edera Marsala che si concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana con la terna Amaro-D’Antoni-Rizzo nella gara regionale organizzata dalla società Splendor Napola. La dirigenza e tutta la società si complimenta con i propri atleti per questi brillanti successi”, afferma il Presidente Vincenzo Iannarino.