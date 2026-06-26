Al Baluardo Velasco di Marsala il nuovo romanzo di Carla Pellegrino

Si presenterà domenica 28 giugno, alle ore 18.30, presso il Baluardo Velasco di via Bottino, sede estiva dell’associazione Finestre sul Mondo, l’ultimo romanzo di Carla Pellegrino, Azzurra e Samuel. Memoramore, pubblicato da Carlo Saladino Editore.

La scrittrice marsalese, reduce dal prestigioso riconoscimento del Premio “Nino Fici Li Bassi” per il suo precedente romanzo Noi tre, torna sulla scena letteraria con una storia d’amore che intreccia memoria, presente e passato.

A dialogare con l’autrice saranno Rossella Nocera e Francesco Vinci; le letture saranno curate da Stefania Pellegrino.