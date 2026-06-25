Al Museo Lilibeo installazione artistica di Carlo Di Lucia “Tra Cielo e Mare”

Venerdì 3 luglio, alle ore 18.30, al Museo Archeologico di Lilibeo Marsala, si terrà la presentazione dell’installazione artistica ideata e curata da Carlo Di Lucia, in arte Kitω. “Lilibeo Sacra – Tra Cielo e Mare” nasce come un percorso immersivo in cui arte contemporanea, archeologia e spiritualità si intrecciano, dando eco a Lilibeo nella sua natura più profonda, quale crocevia di popoli, culti e visioni del mondo. La presentazione del percorso espositivo avrà luogo nelle stesse sale del Museo dove è allestito e consentirà di apprezzare le sei tele dell’artista, di grandi dimensioni (2 mt x 1 mt), in ‘dialogo’ con le opere del Museo e altrettanti testi iconici della letteratura classica – letti da Giampiero Montanti e Ornella Fulco – e brani di musica jazz – eseguiti da Salvatore Daidone e la sua banda jazz- in un contrappunto che unisce la voce degli antichi alla sensibilità del presente.

Le sei grandi tele si ispirano a prestigiose opere scultoree (il Giovane con tunica di Mozia, il Guerriero da Capo Boeo, la Venere Pudica) e agli affreschi in stile bizantino del periodo normanno di Santa Maria della Grotta (Vergine con il Bambino, Teoria dei Santi), messi a confronto con Cristo Pantocratore del Duomo di Monreale. Un percorso che, dalle radici pagane di Mozia e Lilibeo, conduce fino alla trasformazione spirituale cristiana con le sue icone, i suoi santi e le simbologie religiose. L’artista così reinterpreta, con libertà compositiva, cogliendo echi e suggestioni del passato, quelle opere che meglio esprimono il legame con il presente. La mostra, infatti, invita a leggere il Parco di Lilibeo come un luogo dove il tempo non separa ma unisce, un paesaggio in cui cielo e mare, mito e storia, paganesimo e cristianità convivono in un’unica, luminosa narrazione. Le opere resteranno esposte al Museo Lilibeo dal 3 al 30 luglio 2026, e a seguire, dal 15 al 30 agosto alla Torre di Ligny a Trapani. Al termine della esposizione potranno essere acquistate e il ricavato sarà interamente destinato alle missioni di soccorso in mare di Safira2, la barca di Mediterranea.