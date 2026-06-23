Marsala, corse pazze sulla strada dei lidi: cresce la protesta dei residenti. VIDEO

Non si fermano le segnalazioni dei cittadini che vivono lungo il rettilineo della strada dei lidi, nel tratto che dalla litoranea marsalese conduce verso il Signorino. Da tempo, soprattutto nelle ore notturne, l’area sarebbe diventata teatro di corse ad alta velocità, gare improvvisate tra scooter e pericolose esibizioni alla guida che stanno esasperando i residenti. A denunciare la situazione sono gli abitanti della zona, ormai stanchi di convivere con rumori assordanti, accelerazioni improvvise e frenate brusche che si protraggono fino a tarda notte. Secondo quanto riferito, auto e motocicli sfreccerebbero lungo il rettilineo sfruttando la conformazione della strada per effettuare vere e proprie gare, spesso utilizzando anche la rotonda come punto di manovra per gincane e inversioni ad alta velocità.

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“Abbiamo segnalato più volte quanto accade”, raccontano alcuni residenti. “Le forze dell’ordine ci hanno spiegato che il personale disponibile è limitato e che non sempre è possibile garantire controlli continui in quella zona”. Una situazione che, oltre a compromettere la tranquillità pubblica, solleva evidenti preoccupazioni sul fronte della sicurezza stradale. Il tratto interessato è infatti frequentato da residenti, turisti e automobilisti che potrebbero trovarsi coinvolti in incidenti causati da comportamenti irresponsabili. Per i cittadini non bastano più le semplici segnalazioni. Cresce infatti la richiesta di interventi concreti e strutturali che possano scoraggiare definitivamente questi episodi. Tra le soluzioni proposte vi è l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo il rettilineo e nei pressi della rotonda, così da consentire un monitoraggio costante dell’area e l’identificazione dei responsabili. La vicenda continua a destare forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono alle istituzioni un’azione rapida e incisiva prima che la situazione possa degenerare e trasformarsi in una tragedia annunciata.