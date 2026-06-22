Ue, Schlein “Meloni faccia con noi battaglia per rilancio industriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Non mi stancherò mai di chiedere a Meloni di fare insieme questa battaglia per il rilancio della manifattura italiana. L’industria è in crisi non solo in Italia, è in crisi anche in Europa ed è per questo che chiediamo un piano industriale europeo che sia coraggioso”. Così la, in occasione dell’evento “L’Europa che vogliamo”, organizzato dalla delegazione PD al Parlamento europeo.

“L’Europa è sotto attacco, è circondata da aggressività militare e commerciale. Per questo è necessario fare un salto in avanti nell’integrazione e bisogna farlo convintamente – ha sottolineato Schlein -. Bisogna farlo superando l’unanimità, bisogna avere il coraggio di cambiare i trattati. L’Europa è chiamata a una sfida esistenziale, non è romanticismo chiedere una maggiore integrazione e un’Europa sempre più federale, è un atto di realismo. Ma questo passa anche dalla capacità di avere un bilancio adeguato”.

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