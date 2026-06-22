Marsala, rinnovate le cariche dell’associazione per la Storia Patria. Magliani nuova presidente

L’Associazione Marsalese per la Storia Patria annuncia ufficialmente il rinnovo delle proprie cariche direttive. A guidare il prestigioso sodalizio culturale sarà la giornalista Rosalba Magliani, eletta presidente all’unanimità. Ad affiancarla nel ruolo di vicepresidente sarà la professoressa Giuseppina Passalacqua.

​Questo nuovo corso si apre nel segno della continuità culturale ma anche del profondo cordoglio per la recente scomparsa dell’avvocato Ignazio Caruso, presidente uscente e tra i soci fondatori dell’Associazione. Insigne studioso, mente brillante e custode appassionato della memoria storica cittadina, l’avvocato Caruso lascia un’eredità intellettuale e morale inestimabile, che l’Associazione si impegna a preservare e valorizzare.

​”Raccogliere il testimone dell’avvocato Caruso è un grandissimo onore, ma soprattutto una responsabilità immensa – dichiara la neopresidente Rosalba Magliani. – Ignazio non è stato solo un fondatore, ma l’anima di questa associazione, un uomo che ha dedicato la vita a svelare e proteggere le radici di Marsala. Insieme alla professoressa Passalacqua, a tutto il direttivo e ai soci, lavoreremo per portare avanti i suoi progetti e per fare in modo che la Storia Patria continui a essere un faro culturale per la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni”.

​L’Associazione Marsalese per la Storia Patria proseguirà senza sosta le proprie attività di ricerca, divulgazione e organizzazione di eventi culturali, mantenendo vivo il solco tracciato dal suo storico fondatore e guardando al futuro con nuove prospettive di crescita e apertura al territorio.

​Nei prossimi giorni verrà convocato il primo consiglio direttivo operativo per definire le linee programmatiche delle attività per l’anno in corso. Del consiglio direttivo, oltre che la presidente e la vicepresidente, fanno parte: la signora Mariangela Panicola; il professore e architetto Alfredo Sturiano; il dottor Gianfranco Dado, interior designer, ricercatore e scrittore; il dottor Mario Arini, medico cardiologo; la docente Vitiana Montalto.