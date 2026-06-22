Marsala, rinnovate le cariche dell’associazione per la Storia Patria. Magliani nuova presidente

L’Associazione Marsalese per la Storia Patria annuncia ufficialmente il rinnovo delle proprie cariche direttive. A guidare il prestigioso sodalizio culturale sarà la giornalista Rosalba Magliani, eletta presidente all’unanimità. Ad affiancarla nel ruolo di vicepresidente sarà la professoressa Giuseppina Passalacqua.
Questo nuovo corso si apre nel segno della continuità culturale ma anche del profondo cordoglio per la recente scomparsa dell’avvocato Ignazio Caruso, presidente uscente e tra i soci fondatori dell’Associazione. Insigne studioso, mente brillante e custode appassionato della memoria storica cittadina, l’avvocato Caruso lascia un’eredità intellettuale e morale inestimabile, che l’Associazione si impegna a preservare e valorizzare.
”Raccogliere il testimone dell’avvocato Caruso è un grandissimo onore, ma soprattutto una responsabilità immensa – dichiara la neopresidente Rosalba Magliani. – Ignazio non è stato solo un fondatore, ma l’anima di questa associazione, un uomo che ha dedicato la vita a svelare e proteggere le radici di Marsala. Insieme alla professoressa Passalacqua, a tutto il direttivo e ai soci, lavoreremo per portare avanti i suoi progetti e per fare in modo che la Storia Patria continui a essere un faro culturale per la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni”.
L’Associazione Marsalese per la Storia Patria proseguirà senza sosta le proprie attività di ricerca, divulgazione e organizzazione di eventi culturali, mantenendo vivo il solco tracciato dal suo storico fondatore e guardando al futuro con nuove prospettive di crescita e apertura al territorio.
Nei prossimi giorni verrà convocato il primo consiglio direttivo operativo per definire le linee programmatiche delle attività per l’anno in corso. Del consiglio direttivo, oltre che la presidente e la vicepresidente, fanno parte: la signora Mariangela Panicola; il professore e architetto Alfredo Sturiano; il dottor Gianfranco Dado, interior designer, ricercatore e scrittore; il dottor Mario Arini, medico cardiologo; la docente Vitiana Montalto.
L’Associazione Marsalese per la Storia Patria annuncia ufficialmente il rinnovo delle proprie cariche direttive. A guidare il prestigioso sodalizio culturale sarà la giornalista Rosalba Magliani, eletta presidente all’unanimità. Ad affiancarla nel ruolo di vicepresidente sarà la professoressa Giuseppina Passalacqua.
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