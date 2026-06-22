Incontro pubblico a Marsala contro la riforma sulla legge elettorale

Un confronto pubblico sulla proposta di riforma della legge elettorale avanzata dal Governo Meloni è in programma mercoledì 24 giugno alle ore 18 al Baluardo Velasco di Marsala, in via Bottino 1. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Comitato per la Difesa della Costituzione”, che punta a rilanciare il dibattito pubblico sui principi costituzionali e sul tema della rappresentanza democratica. Secondo gli organizzatori, la riforma elettorale proposta dall’esecutivo rappresenterebbe un’alterazione dei principi di rappresentanza e rappresentatività sanciti dalla Costituzione. Tra gli aspetti maggiormente contestati vi sono il premio di maggioranza, che consentirebbe alla coalizione in grado di raggiungere il 42% dei consensi di ottenere il 60% dei seggi, e i cosiddetti listini bloccati, che affiderebbero alle segreterie dei partiti la scelta degli eletti, limitando la possibilità degli elettori di incidere direttamente sulla composizione del Parlamento.

Al centro delle critiche anche l’indicazione del Capo del Governo sulla scheda elettorale, ritenuta dagli organizzatori una previsione che rischierebbe di comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica nella scelta della personalità cui affidare l’incarico di formare il Governo. L’assemblea del 24 giugno vuole rappresentare un momento di confronto e di ripartenza per il movimento impegnato nella difesa della Costituzione e nella sua piena applicazione. All’incontro prenderanno parte rappresentanti di partiti e associazioni che nei mesi scorsi hanno condiviso iniziative comuni contro la riforma della magistratura. A introdurre il dibattito saranno Corrado Carpintieri, dell’Associazione Comitato per la Difesa della Costituzione, e Armando Sorrentino dell’Associazione Giuristi Democratici.

Il confronto vedrà inoltre la partecipazione di Antonio Consentino, segretario comunale del PSI, Gaspare Galfano, presidente comunale dell’ANPI, Linda Licari, segretaria comunale del Partito Democratico, Antonella Parisi, responsabile provinciale di Sinistra Italiana per Trapani, Davide Pastore, segretario provinciale del PRC, e Franco Rapisarda, coordinatore comunale del Movimento 5 Stelle. Gli organizzatori sottolineano come l’iniziativa intenda favorire una riflessione aperta sui cambiamenti proposti al sistema elettorale italiano e sulle possibili conseguenze per gli equilibri istituzionali e democratici del Paese.