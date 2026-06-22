Formazione, NABA lancia la campagna “Made for Every Future”

MILANO (ITALPRESS) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti conferma il proprio intento di valorizzare una formazione basata sull'”Artistic Intelligence” per confrontarsi con futuri professionali in continua evoluzione.

In questa visione rientra la nuova campagna “Made for Every Future”, a cura di Adverteam, l’agenzia di comunicazione integrata di Next Group, che nasce da una riflessione sul ruolo della formazione artistica e progettuale in un contesto in cui professioni, competenze e linguaggi sono in costante e rapida trasformazione. Da questa convinzione prende forma il concept della nuova campagna NABA, che porta all’estremo l’idea di un mondo futuro in cui tutto può accadere, proponendo scenari professionali inediti, sorprendenti e “futuribili”.

La campagna traduce questa visione attraverso immagini iperboliche ed evocative, che alludono a professioni, linguaggi e contesti ancora da definire.

“La campagna racconta ciò che rende l’esperienza formativa in NABA un percorso trasformativo: la costruzione di una mentalità aperta, interdisciplinare, adattabile e pronta ad accogliere il cambiamento. In un panorama professionale sempre più fluido, il valore della formazione non risiede soltanto nelle singole competenze tecniche acquisite, ma nella capacità di trasformare ogni scenario in possibilità, ogni evoluzione in opportunità, ogni futuro in uno spazio da progettare”, commenta Eleonora Manto, NABA Marketing Director.

A confermare l’efficacia di questo approccio sono anche i risultati dell’indagine occupazionale condotta da Ipsos Doxa, azienda leader nelle ricerche di mercato. L’indagine 2026 evidenzia, infatti, un tasso di impiego del 92% entro 1 anno dal conseguimento del diploma per chi completa Trienni, Bienni Specialistici e Master Accademici NABA, confermando un dato in costante crescita nel corso degli anni.

– foto: campagna “Made for Every Future” di NABA –

(ITALPRESS).