Impresa Curaçao, fermato l’Ecuador sullo 0-0

KANSAS CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Impresa di Curacao. La nazionale di Advocaat ferma sullo 0-0 l’Ecuador nella seconda giornata del girone E. Pareggio a reti bianche a Kansas City, con protagonista assoluto Room. Il portiere curacaense salva i suoi più volte – 15 parate totali – e regala a Curacao il primo punto nella storia ai Mondiali. Sfortunato e non sempre lucido in fase di rifinitura l’Ecuador, che rischia di aver buttato via le speranze di qualificazione ai sedicesimi. Gli undici di Beccacece e Advocaat salgono entrambi a 1 punto nel girone E, guidato dalla Germania a quota 6 e con la Costa D’Avorio a 3. Nell’ultima giornata Curacao avrà gli Elefanti (25 giugno, ore 22), mentre l’Ecuador sarà chiamato a vincere contro la Germania (25 giugno, ore 22) per accedere ai sedicesimi.

Pronti, via ed Ecuador subito pericoloso. Dopo due giri d’orologio Valencia viene fermato solo da un grande riflesso di Room, che evita l’1-0 sudamericano dopo 120 secondi. La selezione di Beccacece costruisce, ma lascia spazio a Curaçao in contropiede. Per la formazione dei Caraibi qualche buona iniziativa di Chong, che mette in apprensione la retroguardia ecuadorena. Nel finale di frazione si abbassano i ritmi e Curaçao riesce a mantenere lo 0-0.

Dopo 15 minuti molto spezzettati, l’Ecuador torna a spingere ma Gonzalo Plata e Valencia – due volte – vengono murati da Room tra il 60′ e il 64′. Al rientro dal cooling break Curaçao va in affanno: assedio dell’Ecuador con ancora Valencia a provarci, ma l’occasione più grande capita sui piedi di Preciado, che colpisce una traversa con un tiro cross che lascia fermo Room. Nel recupero la nazionale caraibica regge e conquista uno storico punto ai Mondiali.

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