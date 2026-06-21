Auto travolge ciclisti nel Palermitano, morta una 41enne

PALERMO (ITALPRESS) – Drammatico incidente a Pioppo, frazione di Monreale nel Palermitano, dove un’automobile ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi con un gruppo di ciclisti. Una di loro, la 41enne Mirela Nicoleta Rusu, è morta sul colpo: coinvolto nell’incidente anche il compagno della donna, trasferito al pronto soccorso in stato di shock, mentre un terzo ciclista è stato portato in codice giallo all’ospedale Ingrassia.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto, una Fiat 500X diretta a Pioppo, avrebbe invaso la corsia opposta nel tentativo di effettuare un sorpasso, nonostante la presenza della striscia continua sull’asfalto: lungo l’altra carreggiata, direzione Palermo, si trovava in quel momento il gruppo di ciclisti che non ha avuto modo di evitare l’impatto; per Rusu non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti gli investigatori, che hanno raccolto le testimonianze di altri due ciclisti rimasti illesi: le indagini sono coordinate dalla Procura di Palermo.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).