Marsala, l’assessore Vullo e l’impegno che intende assumere nell’interesse della città. VIDEO

Gaspare De Blasi

Marsala, l’assessore Vullo e l’impegno che intende assumere nell’interesse della città. VIDEO

Condividi su:

sabato 20 Giugno 2026 - 06:00

Salvatore Vullo, generale in quiescenza, è sato èprima designato e poi inserito ufficialmente nella lista che comprende gli assessori della giunta guidata dalla prima candidata e poi eletta sindaca di Marsala, Andreana Patti. In una intervista, della quale vi alleghiamo il video integrale, rilasciata alla nostra testata l’ex ufficiale affronta tematiche delle scelte che ha dovuto operare, parla della campagna elettorale appena conclusa, del suo lavoro all’interno della giunta e del rapporto che intende intrattenere con i singoli consiglieri eletti “senza distinzione tra maggioranza e minoranza” oltre che con l’intera Assise di Sala delle Lapidi.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta