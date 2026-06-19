Siglato l’accordo tra UniCredit e Unipa per formare la nuova generazione di Social Change Manager

PALERMO (ITALPRESS) – È stato siglato l’accordo tra UniCredit e il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo per formare i Social Change Manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere Road to Social Change, il progetto di UniCredit, in un laboratorio unico di formazione e innovazione sociale che diventa disponibile anche per gli studenti universitari.

Road to Social Change, organizzato dalla Banking Academy di UniCredit, è il percorso gratuito di formazione e di creazione di cultura sulla Sostenibilità integrale finalizzato a rafforzare una cultura imprenditoriale che punti a legare, intenzionalmente, la strategia di sostenibilità alla competitività di impresa e alla creazione di sinergie con il territorio.

La partecipazione a Road to Social Change è gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione a studenti, professionisti e operatori non profit. Partecipare a Road to Social Change vuol dire non restare spettatori, ma diventare autori del cambiamento. Road to Social Change è l’acceleratore che sblocca il motore e lo trasforma in competitività, collegando studenti, imprese e territorio in un network nazionale già proiettato verso il futuro.

“Oggi la Sicilia affronta importanti trasformazioni sul piano economico, sociale e ambientale e, in questo scenario, la sostenibilità integrale rappresenta una competenza chiave per i giovani che intendono affrontare con consapevolezza le sfide del domani – dichiara Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – Con Road to Social Change mettiamo a disposizione strumenti concreti per comprendere questi cambiamenti e trasformarli in occasioni di formazione e crescita facendo leva anche sulla collaborazione con il mondo accademico che consente di valorizzare le competenze e il talento delle nuove generazioni, contribuendo a generare crescita e competitività nel lungo periodo”.

Marcantonio Ruisi, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, sottolinea che “la collaborazione tra il dSEAS e UniCredit, già rodata da tempo con il laboratorio sul business plan che vede l’Istituto finanziario impegnato con il suo staff regionale a supportare il percorso di apprendimento degli studenti della laurea magistrale in Scienze Economico-Aziendali, trova oggi una più ampia cornice, una complicità sul piano della collaborazione nell’ambito della formazione e ricerca a tutto vantaggio della professionalizzazione dei nostri studenti. Con Road to Social Change il presente protocollo trova un primo passo concreto che consentirà di implementare la formazione accademica su temi oggi cruciali come quello della sostenibilità declinata nei suoi vari ambiti. Un progetto che trova come target privilegiato gli studenti, ma che il dSEAS vuole estendere alla rete dei suoi stakeholder offrendosi come hub di interazione tra le forze produttive del territorio”.

-Foto ufficio stampa UniCredit-

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