Misiliscemi, la rassegna Bagli Narranti chiude con Alaa Faraj

Il 21 giugno si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, inserita nella Rete dei festival letterari del trapanese e ospitata a Baglio Elena, a Pietretagliate e organizzata dall’Associazione Misiliscemi. Protagonista dell’incontro sarà Alaa Faraj, giovane studente e calciatore libico che nel 2015, a soli 19 anni, fuggì dalla guerra nel suo Paese affrontando la traversata del Mediterraneo. Sopravvissuto alla tragica “strage di Ferragosto”, in cui morirono 49 persone soffocate nella stiva dell’imbarcazione, venne ingiustamente accusato di essere uno scafista e condannato a 30 anni di carcere.

Durante la detenzione, Alaa ha studiato, imparato l’italiano e scritto a mano il libro “Perché ero ragazzo”, nel quale racconta la sua verità e il suo percorso umano. Ha una grazia parziale del Presidente della Repubblica, e di recente, grazie alla tenacia dell’avvocata Cinzia Pecoraro e all’emergere di nuove testimonianze che lo scagionano, la Corte ha ammesso la revisione del processo, consentendogli di attendere in libertà la nuova udienza fissata per il prossimo 9 ottobre. La rassegna “Bagli Narranti” ha animato il territorio con incontri culturali e letterari di rilievo. Nel corso della presentazione sono previsti gli interventi di Alessandra Sciurba, curatrice del libro e docente di Filosofia del diritto all’Università di Palermo, da anni impegnata nello studio delle migrazioni, delle frontiere e dei diritti umani come ricercatrice e operatrice socio-legale, e di Giorgia Linardi, portavoce e consulente legale della ONG Sea-Watch.