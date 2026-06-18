Star internazionali e italiane accendono l’estate del Parco di Selinunte

E’ stato presentato il cartellone di SelinunteEstate2026: 56 appuntamenti, grandi concerti, albe, teatro e talk. Alla terza open call lanciata dal Parco archeologico con Coopculture, hanno risposto oltre 200 artisti e compagnie, le proposte giunte affiancano progetti già rodati che avevano già trovato casa a Selinunte, come il Festival della Bellezza con il suo carico straordinario di protagonisti dell’oggi: dopo l’anteprima con Vinicio Capossela, che il 16 lugliofesteggia i vent’anni del suo disco cult, “Ovunque proteggi”, tra il 23 e il 27 agosto, arriveranno Stefano Massini, Umberto Galimberti, Dario Fabbri e Frida Bollani Magoni. Il Comune di Castelvetrano è stato sempre vicino al Parco e quest’anno il cartellone si arricchisce di alcuni appuntamenti pensati per Selinunte come l’Archea Music Festival con il concerto di Delia Buglisi e lo spettacolo dedicato alle famiglie della Women Orchestra, ma anche l’atteso concerto di Tony Hadley.

Poi i grandi classici rivisitati dai Teatri di Pietra, i concerti sperimentali di Curva Minore e i recital di PalermoClassica, gli appuntamenti che intersecano i cartelloni del The Brass Group e quello del Mangia’s Musaic Fest, il “Requiem” di Mozart e l’omaggio a Battiato secondo il Coro Lirico Siciliano; le acrobazie equestri di Giuseppe Cimarosa, l’alba musicale di Ekklesia; il ritorno a Selinunte del concorso letterario legato alla cantina vinicola Mandrarossa (25 luglio): affidato come direzione artistica a Concita De Gregorio, premia opere di narrativa segnalate dalle librerie indipendenti. Ogni sezione del premio dialoga con un’etichetta Mandrarossa.