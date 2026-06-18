Star internazionali e italiane accendono l’estate del Parco di Selinunte

E’ stato presentato il cartellone di SelinunteEstate2026: 56 appuntamenti, grandi concerti, albe, teatro e talk. Alla terza open call lanciata dal Parco archeologico con Coopculture, hanno risposto oltre 200 artisti e compagnie, le proposte giunte affiancano progetti già rodati che avevano già trovato casa a Selinunte, come il Festival della Bellezza con il suo carico straordinario di protagonisti dell’oggi: dopo l’anteprima con Vinicio Capossela, che il 16 lugliofesteggia i vent’anni del suo disco cult, “Ovunque proteggi”, tra il 23 e il 27 agosto, arriveranno Stefano Massini, Umberto Galimberti, Dario Fabbri e Frida Bollani Magoni. Il Comune di Castelvetrano è stato sempre vicino al Parco e quest’anno il cartellone si arricchisce di alcuni appuntamenti pensati per Selinunte come l’Archea Music Festival con il concerto di Delia Buglisi e lo spettacolo dedicato alle famiglie della Women Orchestra, ma anche l’atteso concerto di Tony Hadley.
Poi i grandi classici rivisitati dai Teatri di Pietra, i concerti sperimentali di Curva Minore e i recital di PalermoClassica, gli appuntamenti che intersecano i cartelloni del The Brass Group e quello del Mangia’s Musaic Fest, il “Requiem” di Mozart e l’omaggio a Battiato secondo il Coro Lirico Siciliano; le acrobazie equestri di Giuseppe Cimarosa, l’alba musicale di Ekklesia; il ritorno a Selinunte del concorso letterario legato alla cantina vinicola Mandrarossa (25 luglio): affidato come direzione artistica a Concita De Gregorio, premia opere di narrativa segnalate dalle librerie indipendenti. Ogni sezione del premio dialoga con un’etichetta Mandrarossa.
E ancora, il racconto dell’ultima notte di Empedocle che si trasforma in un “corale di pace” affidato a Filippo Portera, le notti rock dell’orchestra Ri-Connessioni che rende omaggio ai Deep Purple e ai Led Zeppelin in chiave sinfonica.Tra i grandi concerti particolarmente attesi, trasversali nei diversi cartelloni, e oltre a Tony Hadley (11 luglio) e Delia (2 agosto), anche Jorge Pacheco (20 luglio), Jimmy Sax (24 luglio), Alan Sorrenti (11 agosto), Alessandra Salerno (11 luglio all’alba), gli Inside Out (9 agosto), Roy Paci (5 agosto). Coopculture sta costruendo – con Fabio Lannino – un evento di forte significato civile per il 19 luglio, nell’anniversario dell’attentato di via D’Amelio che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta: interventi artistici brevi, intensi, necessari, non una commemorazione retorica ma una presenza di consapevolezza. Sono tanti gli artisti che hanno chiesto di aderire, ma altri ancora se ne aggiungeranno. Due mesi interi di spettacoli e concerti, quindi – dal 4 luglio all’8 settembre (con una “coda” musicale il 4 ottobre) – tra diverse location all’interno del Parco (dal Tempio E al Tempio F, il salotto del Baglio Florio più raccolto e lo spazio teatro esterno al Baglio) e le misteriose Cave di Cusa, quasi vocate al teatro.