Tributi, professionisti a confronto col Comune: “Mazara accoglie questa opportunità”

Una sala gremita di commercialisti, consulenti fiscali, tributaristi, Caf e patronati per approfondire uno dei provvedimenti destinati a incidere maggiormente sul rapporto tra i cittadini e il Comune. La definizione agevolata delle entrate comunali entra finalmente nel vivo e, dopo l’attivazione della piattaforma telematica per poter presentare le domande, l’amministrazione ha voluto confrontarsi direttamente con i professionisti del settore, chiamati ad assistere imprese e contribuenti nell’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”.

Professionisti a confronto sulla rottamazione quinquies

L’incontro, tenutosi presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, è servito a illustrare nel dettaglio come funziona il portale e quali siano le modalità operative della misura che consentirà di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, beneficiando dell’azzeramento di sanzioni e interessi e della possibilità di rateizzare i debiti maturati negli anni. A margine dell’iniziativa, il sindaco Salvatore Quinci ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata. “Un convegno molto partecipato. La Sala La Bruna è gremita da parte dei professionisti, dei responsabili dei CAF. Questa è già una prima risposta da parte della città, anche se dal mondo professionale, che ci accompagnerà in questo percorso, alla proposta di definizione agevolata dei tributi”.

Un’opportunità per ricostruire il rapporto con i cittadini

Per il primo cittadino, l’obiettivo dell’operazione va oltre il semplice recupero delle somme dovute: “È un modo e un’opportunità unica per risistemare e rendere più trasparente il rapporto tra amministrazione e cittadini. Ci lasciamo alle spalle anni di errori, cartelle pazze, bollette da sistemare per ricominciare davvero in un rapporto virtuoso e trasparente. Offriamo a tutti i cittadini la possibilità di lasciarsi alle spalle errori, dimenticanze, bollette non pagate e soprattutto di contribuire a un momento che è di partecipazione, tramite il pagamento dei tributi senza sanzioni e senza interessi, alla costruzione della nostra città”. All’incontro hanno preso parte anche la dirigente del II Settore Maria Stella Marino e l’esperto del sindaco in materia tributaria Giuseppe Romano, che hanno risposto ai numerosi quesiti posti dagli operatori presenti. Tra i temi affrontati anche quello della possibile proroga del termine fissato al 30 giugno per la presentazione delle domande. Sul punto è stato chiarito che l’eventuale slittamento della scadenza rientra nelle competenze del Consiglio comunale.

Prime adesioni e nuove agevolazioni per i contribuenti virtuosi

Secondo Quinci, tuttavia, i primi segnali sono incoraggianti. “La sala gremita ci conferma quello che già attendevamo, una grande partecipazione. Le prime istanze che sono già arrivate nelle prime 24 ore da quando la piattaforma è online ci confermano tutto questo. Mazara si sta muovendo sul tema dei tributi, sta accogliendo pienamente questa grande opportunità”. Sul fronte tributario si registra infine un’ulteriore novità. La Giunta municipale ha infatti approvato una proposta di modifica del Regolamento generale delle entrate comunali che punta a introdurre misure premiali per i contribuenti virtuosi, intervento distinto rispetto alla definizione agevolata e destinato ora all’esame del Consiglio comunale. La proposta recepisce le opportunità previste dalla normativa regionale, introducendo agevolazioni in materia di rateizzazione per chi sceglierà di eleggere il domicilio digitale tramite posta elettronica certificata e per quei contribuenti che, nel triennio precedente, non abbiano registrato morosità o decadenze da precedenti piani di pagamento.