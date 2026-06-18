Migranti: nasce a Trapani il Tavolo permanente per casa e lavoro

Creare una rete stabile tra istituzioni, sindacati e terzo settore per affrontare le sfide dell’inclusione sociale dei migranti. Con questo obiettivo è stato istituito a Trapani il Tavolo permanente sull’inclusione sociale, l’inserimento lavorativo e l’accesso all’abitazione delle persone migranti, attraverso la firma di un protocollo che coinvolge Cgil, Cisl, Uil, la Cooperativa sociale Badia Grande e lo Iacp di Trapani. L’insediamento del Tavolo, avvenuto nella sede di Badia Grande, punta a trasformare il confronto tra i diversi soggetti del territorio in azioni concrete, capaci di rispondere alle emergenze abitative e lavorative che interessano una fascia sempre più ampia della popolazione migrante. L’obiettivo è superare la frammentazione degli interventi e costruire percorsi condivisi per favorire autonomia, integrazione e tutela dei diritti.

Tra le priorità individuate figurano il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio, il sostegno all’accesso alla casa, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e la prevenzione di fenomeni di sfruttamento e caporalato. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alle difficoltà burocratiche che spesso rallentano i percorsi di regolarizzazione e inserimento sociale. L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata negli anni dalla Cooperativa Badia Grande attraverso i progetti SAI attivi a Marsala, Salemi e Vita, dove l’accoglienza è stata affiancata da percorsi di inclusione e accompagnamento verso l’autonomia. Il Tavolo, destinato ad allargarsi ad altri enti e realtà territoriali, vuole diventare uno spazio permanente di ascolto, confronto e progettazione, capace di individuare soluzioni concrete per il futuro abitativo e lavorativo dei migranti anche dopo la conclusione dei percorsi di accoglienza. L’avvio dell’organismo coincide simbolicamente con le iniziative della Settimana del Rifugiato e rappresenta un passo importante verso la costruzione di una strategia territoriale condivisa per l’inclusione e la coesione sociale nel Trapanese.