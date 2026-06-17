All’ex Sicilvetro, 6 milioni di dollari sullo stabilimento di Marsala

Un investimento da 6 milioni di dollari per la riqualificazione del forno dello stabilimento O-I di Marsala che nei mesi scorsi è stata al centro di una paventata chiusura dell’impianto. “Rappresenta una notizia importante e incoraggiante per l’intero territorio trapanese e per il comparto industriale siciliano”, dichiara il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, commentando l’esito dell’incontro svoltosi ieri presso Confindustria Trapani con i vertici di O-I, ex Sicilvetro. L’intervento programmato dall’azienda, che comporterà un fermo tecnico dell’impianto presumibilmente tra ottobre e gennaio, consentirà di estendere la vita produttiva del forno di almeno altri cinque o sei anni, garantendo così prospettive di continuità a uno dei principali poli industriali del territorio.

“Accogliamo con favore questa scelta industriale – prosegue Safina – perché testimonia la volontà dell’azienda di continuare a investire su Marsala e sulla Sicilia. Tuttavia, il nostro primo focus resta la tutela dei lavoratori. Sarà necessario comprendere con precisione quali attività produttive proseguiranno all’interno dello stabilimento durante il periodo di fermo del forno e quali potranno essere le ricadute occupazionali. Su questo aspetto manterremo la massima attenzione e un confronto costante con tutte le parti coinvolte”. Parallelamente, il parlamentare regionale evidenzia il lavoro in corso all’Assemblea Regionale Siciliana per sostenere lo sviluppo dell’economia circolare.

“Insieme al collega Vitrano stiamo portando avanti un disegno di legge che punta a inaugurare una nuova stagione di politica industriale fondata sul riuso e sulla valorizzazione delle materie prime seconde. L’obiettivo è premiare le imprese che utilizzano materiali provenienti dal riciclo e incentivare processi produttivi sempre più sostenibili. Stiamo lavorando affinché questa misura possa essere inserita nelle prossime variazioni di bilancio della Regione, garantendone la copertura finanziaria e consentendone l’immediata operatività”. “Inoltre, il rilancio industriale passa anche attraverso una più forte integrazione tra produzione e domanda locale. Per questo auspichiamo che il Comune di Marsala, come già anticipato dalla sindaca, promuova qualunque iniziativa utile che favorisca l’incontro tra la domanda e l’offerta di vetro in Sicilia. Creare una filiera regionale più solida e competitiva significa sostenere l’occupazione, valorizzare il riciclo e consolidare il ruolo strategico di O-I per l’economia del territorio”, conclude Safina.