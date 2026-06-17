Incendio Sarco Marsala, Patti: “Valutiamo di modificare l’ordinanza, aspettiamo i risultati dall’Arpa”. VIDEO

Nei giorni scorsi un incendio è divampato presso la Sarco, azienda che si occupa dello smaltimento di vetro e metalli e dove accumula il Comune di Marsala. Sono stati momenti di paura ma anche di tensione, visto che il materiale che è andato a fuoco all’interno di uno dei capannoni, ha provocato subito un odore aspro che ha fatto ritenere che potesse essere nocivo e pericoloso per la natura e per gli esseri umani e animali. Bisogna anche dire che la zona limitrofa, è sede di alcuni allevamenti ovini – oltre che del canile municipale – e di coltivazioni per uso alimentare. Abbiamo chiesto alla sindaca di Marsala Andreana Patti qual è la situazione allo stato attuale.

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