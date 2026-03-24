Ex Sicilvetro Marsala, si insedia il tavolo tecnico: “Pronto un disegno di legge salva O-I Glass”￼

Si è insediato oggi il tavolo tecnico presso l’assessorato regionale alle Attività produttive per affrontare la vertenza dello stabilimento ex Sicilvetro, oggi gestito da O-I Glass, di Marsala. “È un passaggio fondamentale: abbiamo avviato un lavoro concreto che può costruire un autentico pezzo di politica industriale per la Sicilia, fondato sul riciclo e sulla valorizzazione delle materie prime seconde” afferma il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, promotore dell’iniziativa che ha portato all’istituzione del tavolo tecnico. “La riunione – prosegue Safina – si è svolta in un clima costruttivo e positivo, anche grazie alla regia attenta del presidente della Commissione Attività produttive Gaspare Vitrano. Abbiamo condiviso un percorso chiaro: nelle prossime settimane sarà incardinato un disegno di legge sul quale abbiamo lavorato intensamente, raccogliendo contributi e proposte da Sicindustria e dalle organizzazioni sindacali”.

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“Si tratta di una misura che può rappresentare una vera innovazione per il nostro territorio e per l’intera regione, capace di rafforzare la domanda interna di materia prima seconda e di sostenere concretamente le filiere produttive legate all’economia circolare”. Safina evidenzia inoltre un elemento di apertura emerso dal confronto con l’azienda: “All’interno di questo percorso, l’amministratore delegato di O-I Glass ha sostanzialmente fatto intendere la volontà di spostare in avanti ogni decisione sul possibile spegnimento del forno. Una scelta che nasce anche dalla consapevolezza della determinazione con cui le istituzioni stanno affrontando questa vertenza. È un segnale importante, che apre a una prospettiva nuova per il sito produttivo di Marsala”. “Per questa ragione – conclude Safina – ci siamo dati un obiettivo chiaro: approvare il disegno di legge entro il mese di aprile. È un passaggio decisivo che può segnare una svolta nel panorama produttivo siciliano, rendendo la Sicilia una vera frontiera dell’economia circolare e offrendo risposte concrete a lavoratori, imprese e territori”.