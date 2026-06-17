IA e Sanità, Mangiapane: “Opportunità straordinaria da governare con responsabilità”. VIDEO

L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il volto della medicina moderna e la radiologia è oggi il primo grande laboratorio di questa rivoluzione tecnologica. Tema che abbiamo affrontato a margine dell’Assemblea generale del sindacato nazionale di area radiologica, svoltasi nei giorni scorsi a Roma, con il presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, il dottor Filippo Mangiapane. Con lui abbiamo parlato delle opportunità e delle sfide legate all’utilizzo degli algoritmi nella pratica clinica. Se da un lato l’IA promette diagnosi più rapide e un importante supporto nei casi più complessi, dall’altro resta centrale il ruolo del medico, chiamato a governare la tecnologia senza esserne subordinato.

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