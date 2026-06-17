Marsala: si presenta il nuovo romanzo di Maltide Sciarrino

Domenica 21 giugno alle ore 21, la professoressa marsalese Matilde Sciarrino presenterà il suo ultimo libro “Colpi di testa” edito da Algra Editore. La presentazione sarà all’interno del Salone Parrocchiale San Giovanni Paolo II di contrada Ciavolo, un evento fortemente voluto dalla comunità che evidenzia la possibilità di decentrare gli eventi culturali anche nelle periferie e dall’autrice, particolarmente legata alle contrade dell’ex Borgata Ciavolotto dove ha trascorso lunghi periodi durante le stagioni estive durante l’adolescenza. Dopo i saluti del parroco Don Marco Laudicina, dialogherà con l’autrice l’insegnante Vitalba Galfano.