Movida trapanese tra droga e alcol alla guida, operazione dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito lo scorso fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida. Ciò in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti di reato un 21enne del luogo in quanto colto in fragranza di reato mentre, in un’area gremita di giovani nei pressi della “casina delle palme”, cedeva una dose di cocaina a un turista polacco.

Nel corso del medesimo servizio inoltre tre giovani del posto venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Trapani, e in particolare: un 25enne che fermato per un controllo stradale, veniva trovato in possesso di un fucile da sub che portava senza giustificato motivo; un 20enne che fermato alla guida della propria autovettura, rifiutava di sottoporsi ad accertamenti alcolemici mediante etilometro; un 26enne che, fermato alla guida della propria autovettura risultava positivo al precursore per oppiacei e cocaina, rifiutando di sottoporsi ai successivi accertamenti tossicologici.

L’attività consentiva inoltre di:

identificare 120 persone;

controllare 70 veicoli controllati;

contestare 38 violazioni al Codice della Strada;

controllare 3 soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione.

All’esito dell’udienza che ha convalidato l’arresto al 21enne non sono state applicate misure ulteriori. Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, proseguirà nell’espletamento di questi specifici servizi di controllo del territorio soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva e quindi di un maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori al fine di contribuire a mantenimento della pubblica sicurezza e alla tule della cittadinanza.