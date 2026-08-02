“Gran Circo Taddei” a Favignana: omaggio a Camilleri nei giardini di Palazzo Florio

I giardini di Palazzo Florio ospiteranno domani sera, lunedì 3 agosto, la rappresentazione teatrale “Gran Circo Taddei”, diretta da Alessio Piazza. L’inizio è previsto per le 21.30; lo spettacolo è uno degli appuntamenti principali della terza edizione della rassegna culturale Egadi Euphoria.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Isole Egadi con il patrocinio del Comune di Favignana. Il direttore artistico della rassegna, Filippo Peralta, ha espresso soddisfazione per il riscontro di pubblico ricevuto finora: «Siamo molto contenti dell’ottima risposta di questa edizione di Egadi Euphoria — ha detto Peralta —. Ringrazio il Fondo Andrea Camilleri per il prestigioso patrocinio a Gran Circo Taddei, che arricchisce il valore culturale della nostra proposta».

In scena un quartetto di interpreti composto da Marcella Favilla, Alessio Piazza, Francesco Vittorio Pellegrino e Matteo Pipitone. Lo spettacolo è tratto dall’omonima raccolta di racconti di Andrea Camilleri (Sellerio Editore) e racconta l’arrivo a Vigàta, durante il ventennio fascista, della famiglia circense degli Erlando Taddei, accompagnata da un leone in gabbia. La presenza dei circensi scatena le ambizioni dell’ingegnoso Pippo Incardona, che trama di sbarazzarsi dell’avara zia Michela per ereditare la sua fortuna; intorno a lui, rivalità locali e grottesche dinamiche sociali dipingono un quadro di vizi, burle e umanità siciliana, con il caso pronto a rimescolare le carte.

L’evento, a ingresso gratuito, è presentato come un’occasione per riscoprire la tradizione popolare e la satira camilleriana in un contesto paesaggistico di grande fascino.