ATM Trapani, Murana spiega perché si è dimesso

Ieri abbiamo pubblicato la notizia delle dimissioni da presidente del CdA di ATM Trapani SpA (la società partecipata dal Comune di Trapani che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo, oltre al sistema dei parcheggi a pagamento tramite strisce blu). Oggi riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la lettera che ci ha fatto pervenire il dottor Francesco Murana con la quale spiega i motivi delle sue dimissioni.

Eccola.

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La decisione di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATM è maturata esclusivamente per motivi strettamente personali e di salute, che oggi non mi consentono più di garantire la presenza quotidiana e l’impegno costante che un ruolo di tale responsabilità richiede. I rapporti con il Socio Unico e con tutta l’Amministrazione Comunale, sono stati e saranno sempre improntati alla massima stima e collaborazione. Non vi è alcuna altra ragione alla base della mia scelta, se non la consapevolezza che ATM abbia bisogno di una guida pienamente presente ogni giorno, condizione che, mio malgrado, non sono più in grado di assicurare. Lascio un’azienda in salute, con un bilancio definito e chiuso positivamente grazie al prezioso contributo di tutte le professionalità che hanno collaborato alla sua predisposizione. Il bilancio evidenzia un risultato in utile, a conferma del percorso di crescita e consolidamento intrapreso. Anche il Piano Industriale è già stato predisposto ed è pronto per essere approvato e trasmesso agli uffici del Controllo Analogo, per il successivo iter di approvazione da parte della Giunta comunale. Si tratta di un importante strumento di programmazione che consentirà ad ATM di proseguire il proprio percorso di sviluppo e di miglioramento dei servizi.

Concludo questo percorso con un sentimento di profonda gratitudine. Rivolgo il mio più sincero ringraziamento al Sindaco Giacomo Tranchida, per la fiducia che ha voluto accordarmi in questi anni. Ringrazio i colleghi del Consiglio di Amministrazione, presenti e passati, tutti i dipendenti di ATM e i professionisti che hanno collaborato con l’azienda, contribuendo con competenza, dedizione e senso di responsabilità ai risultati raggiunti.

Sono certo che, grazie al patrimonio di professionalità e competenze presenti all’interno di ATM, l’azienda continuerà a svolgere un eccellente lavoro al servizio della città e della comunità, proseguendo nel percorso di crescita e innovazione già avviato.

Rag. Francesco Murana