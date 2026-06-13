Il trapanese Fabio Maltese muore in un incidente stradale a Lucca

E’ morto a 55 anni Fabio Maltese, ispettore per il Ministero dell’Economia e delle Finanze che da molti anni viveva a Lucca con la sua famiglia, la moglie e tre figli. Era nella frazione di Cerasomma quando ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto due moto verso le 13.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Lucca che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per capire come mai Maltese e l’altro automobilista si siano scontrati. L’uomo, conosciuto a Trapani, lascia un vuoto tra i familiari, gli amici e quanti lo hanno conosciuto che in queste ore gli dedicano messaggi di cordoglio sui social. Il figlio Nicolò Maltese è consigliere comunale a Lucca.