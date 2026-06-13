L’ex candidato sindaco marsalese Curatolo: “Orgogliosamente con Vannacci”

“La chiarezza prima di tutto”. Inizia così un post sul profilo Facebook dell’ex candidato sindaco Leonardo Curatolo che alle ultime Amministrative è stato supportato dalla lista Marsala Futura ottenendo lo 0.97% delle preferenze. Ieri aveva diffuso la notizia che poi ha subito bloccato tramite un’errata corrige. Ma ora dai suoi social, lo ribadisce: “Ho scelto di impegnarmi per la nostra città portando avanti valori non negoziabili: educazione, rispetto e coerenza. Non ho mai ceduto a compromessi facile né ho mai usato il fango contro gli altri. Ho guidato una squadra plurale, convinto che il confronto tra idee diverse sia una ricchezza. Rispetto chiunque abbia un’identità politica, a prescindere dal colore, perché la passione politica è una cosa seria. Chi offende, invece, dimostra solo i propri limiti. Ho deciso di sposare il progetto di Futuro Nazionale. La mia posizione è sempre stata chiara: sono un uomo di centrodestra che crede nel servizio alla Patria e al territorio. In un panorama dove cambiare bandiera sembra una virtù, io scelgo la lealtà. Possono cambiare le mode, ma non la mia direzione. Orgogliosamente con Futuro Nazionale. Orgogliosamente con il Generale Roberto Vannacci“. Nei giorni scorsi peraltro, a Marsala si è formato un comitato di Futuro Nazionale guidato da Francesco Pace e da un componente del partito Indipendenza di Alemanno, Nicolò Pinna.