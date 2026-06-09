Turismo esperienziale, dalla Regione tre milioni, un progetto è a Calatafimi

L’assessorato regionale del Turismo, con risorse a valere sui fondi del Pr-Fesr 2021-2027, finanzierà 12 progetti per circa 3 milioni di euro che riguardano la creazione di greenway, percorsi ciclabili, pedonali e naturalistici, con strumenti facilitatori di mobilità dolce (colonnine di ricarica, aree di riposo e sosta, etc…); cammini nel territorio isolano; la fruizione alternativa di beni artistici e monumentali (cimitero monumentale Messina, strade della ceramica, tour urbani gamificati); la creazione di marchi di qualità, come la Bandiera Lilla, che indica il posizionamento in un circuito di destinazioni turistiche riconosciute per la loro attenzione all’accessibilità e all’inclusione; l’organizzazione di iniziative per l’educazione alla sostenibilità nella fruizione turistica. Tutti i progetti sono accompagnati da strumenti telematici di promozione e diffusione, come siti internet, infopoint, realtà aumentata.

“La misura, attraverso la creazione di servizi che pongano al centro l’autenticità dell’esperienza turistica, le tradizioni e l’interazione diretta con il territorio, ha riscosso un notevole interesse tra i destinatari. Si tratta – dichiara l’assessore regionale del Turismo Elvira Amata – di un intervento che conferma la ferma volontà del governo Schifani di potenziare significativamente un segmento propulsivo per l’economia dell’Isola. Il turismo esperienziale, infatti, rappresenta il cuore pulsante di una strategia diretta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dei borghi e delle aree interne, anche per contrastare i fenomeni di spopolamento. Tutti obiettivi prioritari della programmazione dell’assessorato e in piena coerenza con la finalità dell’avviso adottato, che concorre, tra l’altro, ad assicurare il massimo coinvolgimento delle comunità locali, che da semplici spettatrici diventano protagoniste della valorizzazione e della gestione del proprio patrimonio identitario”.

Tra i Comuni siciliani che hanno partecipato all’avviso pubblico e che saranno destinatari dei finanziamenti c’è per la Provincia di Trapani, il Comune di Calatafimi Segesta. Fondi anche per la Fondazione Sant’Elia di Palermo per la realizzazione di un “Tour gamificato dei quartieri urbani” del capoluogo siciliano, ovvero per vivere il territorio con dinamiche tipiche dei giochi (livelli, punti, sfide).