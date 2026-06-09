San Vito, il Comune punta alla rinascita dell’immobile ex Padre Campanile

Il Comune di San Vito Lo Capo ha presentato la candidatura all’Avviso pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), finalizzato al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici pubblici, proponendo il progetto di recupero, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’immobile comunale denominato Ex Padre Campanile, per un importo complessivo di 3 milioni di euro. “Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’individuare opportunità di finanziamento per valorizzare il patrimonio pubblico e migliorare i servizi per la cittadinanza. È in questa direzione che ho promosso sia l’acquisto che la candidatura per il recupero dell’Ex Padre Campanile, un progetto che rappresenta concretamente la nostra visione di futuro: mettere in sicurezza e restituire alla comunità un immobile strategico, trasformandolo in uno spazio capace di offrire servizi, cultura e nuove opportunità per il territorio”, ha dichiarato il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala.

Obiettivi e rinascita socio-culturale

L’obiettivo è restituire alla comunità un edificio storico situato in un punto strategico, trasformandolo in un moderno polo istituzionale, culturale e turistico. Il progetto prevede la realizzazione della nuova sede comunale, con uffici amministrativi, una moderna Aula consiliare, spazi dedicati ai servizi di informazione e accoglienza turistica, una biblioteca comunale e aree destinate ad attività culturali e sociali. “Con questa candidatura puntiamo a recuperare e valorizzare uno degli immobili più significativi e situato in una posizione strategica del nostro territorio – ha detto Giuseppe Catalano, vicesindaco del Comune di San Vito Lo Capo – restituendolo alla comunità con nuove funzioni e nuovi servizi. Ringrazio gli uffici comunali e i professionisti che hanno lavorato alla predisposizione del progetto. Attendiamo con fiducia l’esito della valutazione, consapevoli dell’importanza strategica di questo intervento per il futuro della nostra cittadina”.

Terrazza panoramica e punto ristoro

Particolare rilievo assume la valorizzazione della terrazza panoramica, dove è prevista una zona ristoro pensata come luogo di incontro e aggregazione, capace di offrire un nuovo spazio di socialità per cittadini e visitatori. “Il progetto dell’ex colonia Padre Campanile è stato predisposto grazie alle risorse messe a disposizione dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture. La professionalità degli uffici e dei tecnici ha consentito di cogliere tempestivamente questa opportunità di finanziamento. La riqualificazione dell’immobile rappresenta un intervento strategico che contribuirà alla crescita e alla valorizzazione del territorio”, ha dichiarato Antonio Froiio, capogruppo di maggioranza del Consiglio comunale di San Vito Lo Capo.