Nozze Dua Lipa a Palermo, Elton John lascia la città dall’aeroporto di Punta Raisi. VIDEO

La Sicilia continua a conquistare il jet set internazionale. Il matrimonio tra la popstar britannica Dua Lipa e l’attore Callum Turner ha infatti attirato sull’Isola l’attenzione dei media di tutto il mondo, trasformando Palermo e Bagheria in un palcoscenico internazionale. Nelle scorse ore ha iniziato a circolare sui social un video che ritrae Elton John in aeroporto, pronto a lasciare la Sicilia dopo aver preso parte alle celebrazioni per le nozze della cantante e dell’attore.

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Una presenza che conferma il livello straordinario degli ospiti invitati all’evento. La cerimonia e i festeggiamenti hanno avuto come cornice alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio palermitano, con particolare attenzione rivolta a Villa Valguarnera, a Bagheria. Una dimora storica già nota ben oltre i confini nazionali e che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per importanti produzioni televisive e cinematografiche. Villa Valguarnera è stata infatti scelta come residenza dei Principi di Salina nella serie Netflix “Il Gattopardo” ed è comparsa anche nella serie Sky “L’Arte della Gioia”, dove ha rappresentato la casa dei Brandiforti. Un patrimonio architettonico e culturale che continua a esercitare un forte richiamo nel panorama internazionale.

Elton John e Dua Lipa nel 2021 collaborarono nella versione acustica di “Cold Heart”, che diventò famosa con un remix del trio australiano Pnau. Tra gli invitati al matrimonio figuravano numerose celebrità di fama mondiale. Oltre a Elton John, sarebbero stati presenti Katy Perry, Adele, Robbie Williams, Kylie Minogue e molte altre star della musica e dello spettacolo. L’evento ha rappresentato non solo un momento mondano di grande rilievo, ma anche una straordinaria vetrina per la Sicilia, che ancora una volta si conferma meta privilegiata per eventi esclusivi, produzioni televisive e turismo internazionale di alto profilo.