Birgi, i vertici Airgest a Roma ricevuti dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica

Il Presidente Salvatore Ombra e il Direttore Generale Enrico Malato sono stati ricevuti a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. Antonio Conserva, al Palazzo del Comando Aeronautica Militare a Roma. A testimonianza dell’indissolubile legame che Airgest ha con il 37° stormo e con tutta l’Aeronautica militare, il Generale Conserva ha riconfermato l’imprescindibile sostegno che AM rivolge quotidianamente allo sviluppo e consolidamento dell’operatività civile presso l’Aeroporto di Trapani-Birgi. Un incontro che ha portato soprattutto una notizia concreta e particolarmente attesa: l’Aeronautica Militare nell’ambito di propri lavori di ampliamento e manutenzione della pista secondaria dell’Aeroporto di Trapani-Birgi, provvederà a rendere quest’ultima idonea anche per le attività di volo civile, ampliando così le capacità dello scalo e garantendo maggiore continuità operativa ai vettori che scelgono Trapani come destinazione.

“Siamo veramente onorati di essere stati ricevuti, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, dal Gen. Antonio Conserva – afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Aver avuto conferma che la seconda pista dello scalo V. Florio potrà essere riqualificata anche per le attività civili garantisce continuità operativa alle compagnie aeree, ci permette di mantenere un dialogo sempre attivo con nuovi vettori e, soprattutto, garantisce al territorio il beneficio costante di un’infrastruttura determinante per il suo sviluppo economico. Desidero ringraziare il Gen. Antonio Conserva che, in rappresentanza dell’Aeronautica Militare italiana, ha assicurato ancora una volta sostegno fondamentale e concreto a tutela dell’Aeroporto di Trapani-Birgi e del suo territorio. Un legame istituzionale solido, al servizio del territorio e del suo futuro”.