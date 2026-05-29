Ancora -5 punti per il Trapani Calcio: “Violazioni amministrative”

Arrivano delle penalizzazioni dal Tribunale Federale Nazionale per quattro club a causa di violazioni amministrative e per non aver rispettato le scadenze dello scorso 16 aprile. E per il Trapani le penalizzazioni non hanno mai fine. Dal comunicato diffuso dalla Figc si legge che “i club dovranno scontare la penalizzazione nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente”. Penalità di 2 punti per la Juve Stabia in Serie B, 6 punti per il Crotone in Serie C, 5 punti per il Trapani e ammenda di 1.500 euro e 7 punti per il Siracusa, entrambe in Serie C. Tutte le penalizzazioni saranno da scontare nella stagione 2026/2027. I club erano stati deferitidopo le segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, che aveva contestato una serie di irregolarità di natura amministrativa.