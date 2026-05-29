Selinunte, ponte tra archeologia e cultura: visite guidate dal 30 maggio al 2 giugno ￼

Un lungo fine settimana all’insegna della storia, dell’archeologia e della cultura nel Parco Archeologico di Selinunte diretto da Felice Crescente. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno il sito offrirà ai visitatori una serie di visite guidate e percorsi didattici per scoprire alcuni dei luoghi più affascinanti dell’antica città greca. Per sabato, domenica e martedì, alle ore 10.30, sarà disponibile “Selinunte Highlights”, una visita didattica accompagnata da guida turistica che permetterà di attraversare la Collina Orientale, il Baglio Florio e l’Acropoli, raggiungibile tramite le navette ecologiche del parco. Un itinerario pensato per accompagnare i visitatori tra i principali tesori del sito archeologico, tra templi monumentali, paesaggi suggestivi e reperti che raccontano la grandezza dell’antica Selinunte.

Soltanto nella giornata di martedì 2 giugno, alle ore 11.30, sarà inoltre organizzata una passeggiata guidata tra alcuni dei monumenti più rappresentativi del parco. Il percorso toccherà il Tempio E, il Tempio F — probabilmente dedicato a Dioniso — e il Tempio G, considerato uno dei più imponenti edifici sacri costruiti dai Greci. La visita proseguirà poi all’Antiquarium del Baglio Florio, dove sono custoditi numerosi reperti provenienti dagli scavi archeologici di Selinunte. Resta inoltre disponibile l’Archeopass, il biglietto integrato che consente di visitare sia il Parco Archeologico di Selinunte sia quello di Segesta. Nell’ambito dell’anno di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, il pass permetterà anche di ottenere riduzioni per l’ingresso al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito di CoopCulture.