Favignana, TARI invariata nel 2026: il Consiglio approva all’unanimità PEF e tariffe

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato all’unanimità l’adozione del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti per il quadriennio 2026-2029 e le tariffe TARI per il 2026. A darne notizia è il gruppo di maggioranza “Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco”, che evidenzia come il provvedimento sia stato condiviso da tutta l’aula consiliare. Secondo quanto comunicato, la scelta dell’amministrazione comunale e del Consiglio è stata quella di non aumentare le tariffe della tassa sui rifiuti, evitando così ulteriori aggravi per cittadini e imprese. Le risorse necessarie per garantire l’equilibrio del servizio saranno reperite attraverso i proventi derivanti dalla tassa di sbarco. Per la maggioranza, questa decisione consente al Comune di Favignana di mantenere una delle pressioni fiscali più contenute a livello regionale, confermando al tempo stesso gli elevati risultati raggiunti nella raccolta differenziata, che si attesta all’86%.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente del Consiglio comunale, Giuseppa Montoleone: “Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per il clima di collaborazione all’interno dell’aula consiliare. L’approvazione all’unanimità di questo provvedimento rappresenta un segnale forte di responsabilità e di attenzione verso la nostra comunità. Siamo inoltre riusciti a mantenere inalterata la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese locali senza incidere negativamente sui bilanci familiari e senza rinunciare alla qualità dei servizi di gestione dei rifiuti sulle nostre isole, nonostante l’incremento generale dei costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti insulari”, ha dichiarato.