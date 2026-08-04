Brucia la vegetazione di un terreno di sua proprietà, marsalese denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato all’autorità giudiziaria un marsalese sorpreso ad appiccare fuoco ad un terreno incolto.
I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo nei pressi della Contrada Kinisia, nel territorio di Misiliscemi, hanno notato l’uomo mentre appiccava del fuoco in vari punti in un terreno di sua proprietà interessando un’area di circa 2000 metri quadrati, caratterizzata da sterpaglie e vegetazione.
Vista l’ordinanza comunale che vieta l’accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie e residui agricoli (in vigore dal 15 maggio al 31 ottobre) l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di incendio.