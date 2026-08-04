Marsala, Movimento Liberi: “Bene la sottoscrizione della convenzione con l’E.S.A”

I Consiglieri Comunali di Liberi: “Adesso priorità agli interventi di scerbatura nelle aree comunali a rischio incendi”

Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano, consiglieri comunali del Movimento Liberi, esprimono apprezzamento per la sottoscrizione, avvenuta in data 4 agosto 2026, della convenzione tra il Comune di Marsala e l’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), finalizzata all’impiego di mezzi meccanici agricoli e di personale specializzato per gli interventi di manutenzione del verde pubblico, delle aree comunali e della scerbatura.

“Si tratta – scrivono i due esponenti di opposizione a Sala delle lapidi – della stessa convenzione il cui stato di attuazione era stato oggetto di una nostra interrogazione al Sindaco, dopo che l’iniziativa era stata approvata dalla Giunta Grillo nel marzo 2026.

Riteniamo positivo che l’Amministrazione Patti abbia dato seguito a questo strumento operativo, che potrà consentire di rafforzare e accelerare gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, con particolare riferimento alla pulizia e alla scerbatura delle aree maggiormente esposte al rischio incendi.

In questa fase è fondamentale che venga data priorità agli interventi necessari per il rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di prevenzione degli incendi. Se, infatti, ai cittadini e ai proprietari privati viene opportunamente chiesto di adempiere agli obblighi di pulizia e manutenzione dei propri terreni, è altrettanto doveroso che il Comune assicuri il rispetto delle stesse prescrizioni nelle aree di propria competenza, dando l’esempio e intervenendo tempestivamente nelle zone che possono costituire un potenziale pericolo”.

La convenzione con l’E.S.A. rappresenta quindi un’opportunità concreta per affrontare con maggiore efficacia una delle emergenze stagionali più rilevanti del nostro territorio. Il Movimento Liberi continuerà a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi previsti, nell’interesse della sicurezza dei cittadini e della tutela del patrimonio pubblico e ambientale della città”.