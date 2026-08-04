Spagna e Sicilia, le rotte nelle tele di Ana Martínez a Trapani

I quadri dell’artista spagnola Ana Martínez di Córdoba in mostra a Trapani presso la Torre Ligny fino al 16 agosto. Una scelta che richiama il profondo legame storico-culturale tra Sicilia e Spagna, rileggendo il paesaggio mediterraneo con uno sguardo condiviso. Questa mostra nasce dal dialogo storico e culturale tra la Spagna e la Sicilia, due territori uniti da un Mediterraneo condiviso, dalle rotte del vento, del sale e della pietra. Il progetto pone l’attenzione sui paesaggi di Trapani e Marsala, luoghi in cui l’architettura delle saline, la luce e la memoria conservano tracce visibili di un’eredità comune tra il mondo arabo, la Sicilia e la Spagna. Attraverso la pittura, la mostra esplora le connessioni tra questi due territori: le geometrie del paesaggio, il rapporto con il mare, i sistemi tradizionali di lavorazione del sale e una sensibilità mediterranea condivisa che attraversa secoli di storia.

Il progetto propone una riflessione contemporanea sull’identità culturale mediterranea e sulla capacità dell’arte di ricostruire legami storici attraverso uno sguardo attuale. In un momento di rinnovato interesse per le radici culturali comuni del Mediterraneo, questa mostra intende creare uno spazio di scambio tra la Sicilia e la Spagna, offrendo una visione poetica e visiva di un patrimonio condiviso. Curatrice della mostra è Deborah Fiona Duncan, direttrice di HelpCulture (http://www. helpculture.co.uk),

info: https://assets.getqr.com/qrs-content/pdf/file_XwHr9ISdpU6s5AuhOXxt9V2H

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