Marsala: alberi folti coprono segnaletica in centro e impediscono il passaggio

Alberi folti impediscono la visibilità della segnaletica stradale e impediscono un corretto passaggio pedonale in centro urbano. Accade a Marsala, in questo caso tra la via Roma e la via Crispi, ma non è l’unico caso in città. Ad esempio, le palme lungo via delle Sirene non danno la possibilità a chi parcheggia di uscire dall’auto senza toccare le foglie appuntite e chi passeggia lungo la via deve spesso schivarli. La gestione del verde pubblico a Marsala – e in altre città siciliane e non – sta diventando sempre più problematica per via di manodopera comunale sempre più ridotta negli anni. Un provvedimento però è fuor di dubbio che debba essere intrapreso e in maniera corretta senza rovinare le piante, come si è fatto non poche volte in passato. Anche qui ricordiamo alcuni alberi di via Roma e di via Sibilla andati in necrosi per via di potature sbagliate, la cosiddetta capitozzatura, pratica scorretta e dannosa per gli alberi.