Il marsalese Giovanvito Sciacca verso i Mondiali: tra vittorie e sfide decisive

Momento d’oro per Giovanvito Sciacca, atleta di punta del Team Biondo KickBoxing Academy, reduce dal prestigioso successo ai World Olympus Kombat Games di Palermo. Il fighter marsalese ha dominato la categoria Boxe -60 kg, conquistando il gradino più alto del podio e confermando il suo straordinario stato di forma. Una vittoria importante che arriva in un periodo cruciale della stagione, con un calendario fitto di appuntamenti che accompagneranno Sciacca verso le finali WTKA e la difesa del titolo mondiale già conquistato in passato. Il primo impegno sarà il 24 maggio con la prova finale MSP, banco di prova fondamentale per confermare la crescita tecnica e atletica dell’atleta. Pochi giorni dopo, il 30 maggio, Sciacca salirà sul ring ad Alcamo per uno dei match più attesi del Galà cittadino contro Marco Di Prima, allievo del maestro Bresciani. Un incontro che promette spettacolo e grande intensità. Il 31 maggio sarà invece il momento del ritorno davanti al pubblico di casa. Al Palamedipower di Marsala, Sciacca sarà tra i protagonisti del celebre evento “Centurion Italica”, manifestazione che unirà boxe e kickboxing in una serata di grande richiamo. Il momento decisivo arriverà però il 6 e 7 giugno in Puglia, dove si svolgeranno le finali WTKA valide per la qualificazione ai Campionati Mondiali di Massa Carrara.