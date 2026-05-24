Elezioni, si vota fino a lunedì 25. Il primo dato sull’affluenza alle ore 12

Sono 71 i comuni siciliani chiamati al voto il 24 e 25 maggio prossimi. I seggi saranno aperti per le elezioni amministrative domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Saranno chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. In generale, dei 71 comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si voterà col proporzionale. Nell’agrigentino, elezioni in 9 Comuni, 7 comuni al voto nel nisseno, 9 nel catanese, 6 nell’ennese, ben 17 nel messinese e 16 nel palermitano. Nel ragusano si vota solo nel comune di Ispica, nel siracusano e nel trapanese in 3 comuni, in quest’ultimo caso, a Marsala, Campobello e Mazara.

Dalle nostre pagine vi racconteremo minuto per minuto, ora per ora, prima l’affluenza alle urne e, lunedì 25, dopo le ore 15 – quando si chiuderà il voto – anche lo spoglio. La prima proiezione dell’affluenza si terrà oggi alle ore 12, la seconda alle ore 19, la terza alle 23. Buon voto.