Valderice: preoccupa l’incendio di oltre 10 ettari di Montagna Grande. VIDEO

Nonostante il monitoraggio che ha preso il via già da un mese, gli incendi continuano a sconvolgere la Provincia di Trapani. L’Associazione S.O.S. Valderice sta controllando l’area di Montagna Grande, in cui le fiamme stanno divampando tra la vegetazione. I Vigili del Fuoco sono in azione così come tutta la macchina dei soccorsi: al momento tre squadre del Comando di Trapani sono impegnate nelle operazioni di spegnimento ed a protezione di abitazioni e ovili. Non ci sono state evacuazioni di persone dalle proprie abitazioni e vengono impiegati 2 canadair e 2 elicotteri che operano dall’alto. Si parla di oltre 10 ettari e il fronte del fuoco avanza e i danni si contano già. Situazione in aggiornamento.

Qui la diretta della sala operativa di S.O.S. Valderice: