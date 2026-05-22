Domani scatta il silenzio assoluto, come prevede la legge, sulle vicende elettorali e quindi queste nostre note note sono inevitabilmente “anticipate” al venerdì. Come è costume del nostro giornale non ci sismo schierati con alcuno e restiamo dalla parte dei problemi e invitiamo i futuri eletti ( sindaco e consiglieri) ad occuparsene. Ma quello lo facciamo tutto l’anno e continueremo a farlo ad urne chiuse. Abbiamo seguito, per quanto il susseguirsi degli eventi è stato molto caotico, tutti gli impegni elettorali dei candidati a sindaco e a quanti tentano di approdare in consiglio comunale. Abbiamo ascoltato soluzioni sulle principali questioni che secondo i candidati sono irrisolti. Tutti hanno soluzioni e le hanno proposte alla città e noi, in modo per quanto più asettico possibile, ve le abbiamo raccontate. Vi sarete fatti un opinione e su quella esprimerete domenica oppure lunedì prossimi, la vostra preferenza. Non staremo qui a raccontarvi i principali temi su cui si è incentrata la campagna elettorale.

Li avrete appresi e li conoscete, oppure, legittimamente, avete deciso di votare per il vicino di casa, per la parente prossima oppure…oppure. Tutte brave persone. Ma voi anteporrete altro alla soluzione dei problemi. Tutto lecito e legittimo. Fate come volete. Di solito in queste ultime nostre note una raccomandazione la facciamo ai nostri lettori. Per quanto la tipologia amministrativa, non so se ci capite, non ne avrebbe bisogno noi vi invitiamo a recarvi al voto. L’astensione andandovene altrove o restando a casa è anch’essa legittima purché si abbia la chiara l’idea che comunque altri decideranno. Lo ripetiamo solo per noi: restate a casa? Lunedì nel tardo pomeriggio Marsala avrà il suo sindaco (o due candidati che approderanno al ballottaggio). Ve ne andate la mare e poi dopo la doccia non vi recate al seggio? Marsala nella notte tra lunedì e martedì avrà eletto comunque i suoi consiglieri comunali. Poi ci lamenteremo lo stesso (o ci andremo oppure no), ma di questo ne riparleremo: abbiamo 5 anni di tempo per farlo e state certi, la storia ce lo insegna, lo faremo. Eccome se lo faremo.